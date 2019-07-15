Сеул, , 11:27 — REGNUM

Правительство Южной Кореи выработало новые меры в ответ на ограничения импорта из Японии. В частности, отечественные компании получат 5,1 млрд долларов на развитие импортозамещающих производств высокотехнологичных материалов, которые до недавнего времени закупались в Японии.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, речь идёт в первую очередь о материалах и компонентах, используемых при производстве полупроводников и смартфонов — основных экспортных товаров Южной Кореи. Министерство промышленности и торговли уже завершило оценку необходимой поддержки и в 2020 году начнёт программу поддержки, рассчитанную на 10 лет. Её объем на данный момент составляет 900 млн долларов, однако в перспективе может быть увеличен ещё на 4,2 млрд долларов, сообщили в ведомстве.

Ожидается, что с помощью подобных мер поддержки южнокорейским компаниям удастся преодолеть технологическое отставание от японских конкурентов и снизить свою зависимость от иностранных поставщиков.