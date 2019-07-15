Сеул, , 10:38 — REGNUM

США предложили провести трёхсторонние переговоры с Южной Кореей и Японией, чтобы урегулировать разгорающимся конфликт Сеула и Токио. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи.

В ближайшее время представители Южной Кореи и США обсудят недавнее введение экспортных ограничений со стороны Японии. Источник сообщил, что стороны стремятся к мирному и конструктивному разрешению конфликта, однако Япония до сих пор не продемонстрировала взаимного интереса и ведёт себя довольно пассивно. Впрочем, посредничество США может помочь сдвинуть процесс с мертвой точки: сейчас в Токио находится высокопоставленный дипломат Дэвид Стилвелл, который затем отправится в Сеул. Если с его помощью удастся найти точки соприкосновения, не исключено, что уже в июле состоится трёхсторонняя встреча.

На прошлой неделе правительство Японии ввело ограничения на поставку в Южную Корею материалов для производства полупроводников и смартфонов. Этот шаг стал ответом на арест имущества японских корпораций по решению южнокорейского суда о компенсации жертвам принудительного труда в 1910—1945 годах, когда Корея была колонией Японии.