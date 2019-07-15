Великий Новгород, , 10:27 — REGNUM

В Новгородской области стартовал открытый конкурсный отбор на должность регионального министра спорта и молодёжной политики. Как сообщает пресс-служба правительства области, для участия в конкурсе приглашают «амбициозных и целеустремленных кандидатов».

«Молодые люди, а также опытные профессионалы, заняв вакансию, смогут реализовать свой профессиональный и лидерский потенциал, накопленный управленческий опыт на благо Новгородской области. Основное требование к кандидатам — высокие профессиональные и личностные качества», — отметили в правительстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра спорта и молодёжной политики Новгородской области вакантна с середины мая 2019 года, после назначения бывшего министра Елены Кириловой на пост заместителя председателя правительства региона. Также в Новгородской области вакантны ещё два поста министров, ушедших в отставку за последние месяцы: министра культуры и министра образования. Ранее занимавшие эти посты министр культуры Владимир Вербило и министр образования Павел Татаренко также прошли открытый конкурсный отбор, но новый конкурс на вакантные должности пока не объявлялся.

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