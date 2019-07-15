Приштина, , 11:38 — REGNUM

13 июля выступая с речью во французском посольстве на церемонии, посвященной Национальному дню Франции, спикер парламента Республики Косово Кадри Весели заявил, приоритетом для Косово является как можно скорейшее вступление в ЕС и НАТО с целью укрепить сотрудничество с Францией и другими странами в рамках этих группировок.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Весели назвал особой честью для себя тот факт, что в годы его пребывания на посту главы парламента Косово двум республикам удалось достигнуть беспрецедентно высокого уровня межпарламентского сотрудничества.

По словам Весели, Косово является продуктом ценностей французской революции — свободы, равенства и братства:

«Воспользуюсь случаем выразить глубокую благодарность Франции и французскому народу за то, что вы всегда были рядом в трудные времена. Франция помогла нам выиграть войну и сегодня помогает нам в борьбе за мир».

Весели подчеркнул, что помощь Франции является стимулом для построения в Косово демократического государства с верховенством права и максимальным соблюдением прав человека и прав меньшинств.