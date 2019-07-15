Приштина, , 10:38 — REGNUM

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что отношения между ним и президентом Хашимом Тачи и спикером парламента Кадри Весели охладели из-за различных позиций политиков по поводу пошлины 100% в отношении товаров сербского происхождения и коррекции границ.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что из-за существующих противоречий после нескольких тяжелых разговоров политики сократили общение. «Они на глазах у друзей из международого сообщества высказали иную позицию по поводу пошлины», — пояснил Харадинай.

Напомним, Тачи и Весели заявили о готовности приостановить действие пошлины 100% или даже отменить ее ради возобновления диалога с Сербией. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не вернется к диалогу, пока пошлина не будет снята.

Глава правительства Косово рассказал, что выслушал много критики в свой адрес из-за своей неизменной позиции по поводу пошлины — несмотря на давление международного сообщества и США, Харадинай настаивает, что пошлина 100% на сербские товары будет сохраняться до тех пор, пока Сербия не признает независимость края, и затем сможет быть введена вновь при малейшем нарушении Сербией статус-кво.