Челябинск, 15 июля 2019, 10:07 — REGNUM
В Челябинской области га пост губернатора зарегистрированы пять человек. Точку в регистрации поставила областная избирательная комиссия.
Среди них самовыдвиженец, врио губернатора Алексей Текслер, бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов («Гражданская сила»), Сергей Смышляев («Родина»), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), а также депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ).
Всего о своём выдвижении заявляли 14 человек. Один из них, Александр Комиссаров, решил сойти с дистанции, остальным было отказано в регистрации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября. Ранее регион возглавлял Борис Дубровский, но 19 марта временным руководителем был назначен Текслер.
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