Челябинск, , 10:07 — REGNUM

В Челябинской области га пост губернатора зарегистрированы пять человек. Точку в регистрации поставила областная избирательная комиссия.

Среди них самовыдвиженец, врио губернатора Алексей Текслер, бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов («Гражданская сила»), Сергей Смышляев («Родина»), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), а также депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ).

Всего о своём выдвижении заявляли 14 человек. Один из них, Александр Комиссаров, решил сойти с дистанции, остальным было отказано в регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября. Ранее регион возглавлял Борис Дубровский, но 19 марта временным руководителем был назначен Текслер.

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