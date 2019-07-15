Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM

Предсказание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна президенту страны Владимиру Зеленскому скорого бегства в Ростовскую область по примеру свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича у руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Донского региона Сергея Косинова вызвало смех, передаёт ИА REGNUM.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он [Владимир Зеленский] — талантливый человек как артист. Но всё это было смешно, если бы не было так грустно. Я имею в виду тот факт, что все стрелки переводятся на Ростовскую область. При всём юморе — это вопрос серьёзный, так как Донской регион — приграничная территория. И когда происходит нагнетание ситуации, здесь не до юмора совершенно. Правда, у нас своих юмористов хватает», — сказал народный избранник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что министр инфраструктуры Владимир Омелян 11 июля посредством социальных сетей выступил с резкой критикой в адрес Зеленского, предсказав ему скорое бегство в Россию.

«Ну, протянете Вы на хайпе еще месяц-другой, а дальше люди заглянуть в холодильник и спросят: «А что, кроме «Сватов» и Квартала-95 по телевидению, нас кормить не будут?» И поедете Вы в Ростов, вести «Смехопанораму» на региональном телевидении. Повтора 2010 года не будет. Как бы кому этого ни хотелось», — отметил Омелян на своей странице в Facebook.

Напомним, в Ростовской области созданы центры выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.

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