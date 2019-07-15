Москва, , 09:53 — REGNUM

Киев может снять блокаду с Крыма после выборов в Верховную раду и в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский сконцентрирует все инструменты власти. Такое мнение в интервью RT высказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если ему (Зеленскому) удастся сконцентрировать все инструменты власти (после парламентских выборов), снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией», — сказал Бортник, добавив, что вероятность такого сценария составляет 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев потребовал от Зеленского немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса. По его словам, снятие блокады стало бы первым шагом на пути к миру и возвращению Украине утерянных территорий.

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