Нью-Йорк, США, , 09:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил американскую визу для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

Дипломат подтвердил, что власти США выдали иранскому министру визу. Зариф уже прибыл в Нью-Йорк, сказал Мирусефи агентству ТАСС.

По данным Reuters, решение о выдаче визы главе иранского МИД одобрил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зариф заявил, что в Тегеране от Германии, Франции и Великобритании ждут не только заявлений, но практических шагов в рамках достигнутых договоренностей по ядерной сделке. Сообщалось также, что минфин США намеревался ввести санкции против Зарифа, однако такое решение было отложено.

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