Бужумбура, , 09:20 — REGNUM

После того, как глава молодежной лиги правящей партии Бурунди был назначен на пост руководителя национальной службы телерадиовещания, оппозиция выразила опасения, назвав произошедшее «угрозой свободе СМИ». Об этом передает информационное агентство Reuters.

В указе от 3 июля президент Бурунди Пьер Нкурунзиза назначил Эрика Ншимириману генеральным директором национальной службы телерадиовещания Бурунди (RTNB).

Заместитель председателя оппозиционной партии FRODEBU Леонс Нгендакумана заявил, что назначение может указывать на то, что Нкурунзиза планирует вновь баллотироваться на выборах в 2020 году, и теперь предвыборная кампания правящей партии получит доминирующее освещение в СМИ.

«RTNB остается единственным средством массовой информации в Бурунди, вещание которого охватывает всю страну. Назначение генеральным директором человека, связанного с армией, полицией и разведкой не случайно», — заявил Нгендакумана.

«Президент ищет поддержки молодежи… и намерен полностью контролировать важное СМИ в стране, RTNB, менее чем за год до выборов», — добавил оппозиционер.

Журналист, работающий в RTNB, на условиях анонимности сообщил, что назначение Ншимирманы ничего не изменит.

«Эфир предоставляют только людям, поддерживающим правящую партию. Оппозиции редко дают возможность выступить. Так что ситуация останется прежней», — заявил журналист.

В марте управление СМИ Бурунди отозвало лицензию ВВС, обвинив британскую службу радиовещания в выпуске ложного документального фильма, который нанес ущерб репутации страны. В Управлении также продлили существующие санкции в отношении VOA, который обвиняют в том, что они наняли на работу репортера, который открыто выступал против правительства.