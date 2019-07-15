Багдад, , 09:00 — REGNUM

Министерство иностранных дел Ирака откроет два своих представительства в Иракском Курдистане, об этом 14 июля сообщает Kurdistan.ru.

Дипломатические представительства будут открыты в крупнейших городах автономии — Сулеймании и Киркуке, также являющимися центрами двух основных партий региона.

Данный факт позволит жителям Иракского Курдистана обрабатывать некоторые документы на местах, не посещая для этого Багдад. Сроки открытия представительств пока не называются.

Данный шаг стал еще одним на пути налаживания отношений между Эрбилем и Багдадом, испортившихся после референдума в курдской автономии о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года.

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