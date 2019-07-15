Киев, 15 июля 2019, 08:35 — REGNUM
В Верховной раде Украины планируют установить специальные сенсорные кнопки, которые не позволят депутатам голосовать за своих коллег. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий 14 июля в интервью украинскому «Пятому каналу».
По его словам, эта система не была внедрена раньше из-за проведения досрочных выборов в парламент, но аппарату Верховной рады уже поручено решить все необходимые вопросы, чтобы внедрить новую систему голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офисом президента Украины был подготовлен законопроект, предусматривающий наказание для депутатов Верховной рады за прогулы заседаний, а также за голосование по чужим карточкам.
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