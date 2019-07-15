Сана, , 08:21 — REGNUM

Жители йеменской столицы, города Сана вышли на улицы в знак протеста против топливного эмбарго, наложенного Саудовской Аравией. Об этом 13 июля сообщает Al Jazeera.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

Проблемы с топливом приводят жителей раздираемой внутренним конфликтом страны к непростому выбору: еда или топливо.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли правительство страны, возглавляемое президентом Мансуром Хади.

Политик сбежал в Саудовскую Аравию, которая по его приглашению в 2015 году осуществила интервенцию в Йемене во главе арабской коалиции, что привело к эскалации насилия.

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