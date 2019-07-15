Нижнеудинск, Иркутская область, , 07:59 — REGNUM

Дума Нижнеудинского района Иркутской области отправила в отставку мэра Сергея Худоногова, сообщает 15 июля РИА Новости со ссылкой на представителя районной думы.

Сообщается, что Худоногов подал заявление об отставке по состоянию здоровья. В настоящее время он находится в больнице. Заседание думы, на котором присутствовали 17 депутатов из 19, состоялось еще 12 июля.

«За отставку проголосовали 14, еще три человека воздержались», — сообщил собеседник издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях было опубликовано видео о том, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске. Автор записи говорит, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего дома с привлечением специалистов и техники муниципального казённого учреждения.

Наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

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