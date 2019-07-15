Киев, , 07:56 — REGNUM

Войну в Донбассе можно завершить при помощи переговоров с руководством России, а не с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 14 июля в эфире телеканала ICTV.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно не самостоятельны», — подчеркнул он.

Разумков уверен, что противоположной стороной украинского конфликта является Россия.

По его словам, для завершения войны следует вести переговоры во всех возможных форматах — Минском, Нормандском, а также расширенном Нормандском.

«Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум. В данный момент, нормандский формат предусматривает участие в переговорах России, Германии, Франции и Украины.

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Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители Донбасса отказались признать незаконную смену власти на Украине и потребовали провести федерализацию страны. В ответ Киев задействовал части ВСУ и националистические банды для подавления восставшего региона.

Украинские политики и СМИ отрицают тот факт, что против ВСУ воюют местные жители и продолжают говорить о «российской агрессии», хотя Российская Федерация не является стороной конфликта на Украине.

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