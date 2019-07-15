Киев, 15 июля 2019, 07:56 — REGNUM
Войну в Донбассе можно завершить при помощи переговоров с руководством России, а не с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 14 июля в эфире телеканала ICTV.
Разумков уверен, что противоположной стороной украинского конфликта является Россия.
По его словам, для завершения войны следует вести переговоры во всех возможных форматах — Минском, Нормандском, а также расширенном Нормандском.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум. В данный момент, нормандский формат предусматривает участие в переговорах России, Германии, Франции и Украины.
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Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители Донбасса отказались признать незаконную смену власти на Украине и потребовали провести федерализацию страны. В ответ Киев задействовал части ВСУ и националистические банды для подавления восставшего региона.
Украинские политики и СМИ отрицают тот факт, что против ВСУ воюют местные жители и продолжают говорить о «российской агрессии», хотя Российская Федерация не является стороной конфликта на Украине.
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