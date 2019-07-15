Хабаровск, , 07:11 — REGNUM

Избирком Хабаровского края зарегистрировал кандидата в депутаты Законодательной думы региона с 11% поддельных подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Самовыдвиженец на выборы в Законодательную думу Хабаровского края Егор Калинин дважды проходил проверку собранных им подписей. Во второй раз было доказано, что 11% подписей, собранных в поддержку, оказались недействительными, но кандидата всё равно зарегистрировали.

Егор Калинин сдал подписи одним из первых, сумев собрать несколько тысяч подписей силами девяти сборщиков, всего за 23 дня.

Первая проверка, как выяснило ИА Амурмедиа, серьёзных нарушений не выявила — не действительными оказались всего 9 подписей, что ничтожно мало для огромного объёма.

Однако одному из членов избиркома что-то показалось подозрительным и он потребовал дополнительной проверки с привлечением специалистов — почерковедов из УМВД.

В итоге почерковеды пришли к выводу, что 11% подписей недействительны. Тем не менее, кандидата избирком зарегистрировал. В протоколе, который получил кандидат, сказано, что справка во внимание не принимается, поскольку это лишь справка, а не официальное заключение экспертизы, а также потому, что изучали подписи именно специалисты, а не эксперты, как это полагается по ст. 49 Избирательного кодекса Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Законодательную думу Хабаровского края выдвинулось 599 человек. Из них по партийным спискам 404 человека, 195 самовыдвиженцев.