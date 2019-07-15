Брюссель, , 03:10 — REGNUM

России следует подумать о европейской безопасности и использовать «последний шанс» сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 июня на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В случае если Россия примет окончательное решение о выходе из Договора, вся ответственность за грядущие последствия будут возложены на Москву, предостерег Столтенберг.

«Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его», — заявил генсек, подчеркнув, что на кон поставлена безопасность Европы.

Глава НАТО также высказался о характеристиках российской ракеты, ставшей причиной разногласий между США и Россией: «Эта ракетная система очень мобильная и ее легко спрятать, а немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах ее досягаемости», — заявил он.

Ранее Столтенберг уже предлагал Москве как можно быстрее избавиться от ракеты 9М729 и тем самым спасти ДРСМД.

Напомним, США прекратили выполнение обязательств по Договору 2 февраля 2019 года, указав, что дальность полета российской ракеты 9М729 не соответствует указанным в соглашении параметрам.

В Москве неоднократно заверяли Вашингтон о том, что характеристики 9М729 не выходят за установленные ДРСМД ограничения. В начале июля Россия объявила о выходе из Договора, соответствующий указ подписал президент РФ.

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