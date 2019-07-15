Москва, , 01:31 — REGNUM

США прилагают максимум усилий для отмены или хотя бы замедления проекта «Северный поток 2», ожидая получить от ЕС многомиллиардные контракты на сжиженный газ. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил 14 июля на своей странице в Twitter.

«Если «Северный поток — 2» не будет запущен в срок, — сообщает российский сенатор, — европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа».

По словам Пушкова, значительную долю из указанной суммы получат Соединенные Штаты. Именно по этой причине Вашингтон так настойчиво давит на своих европейских партнеров, пытаясь помещать реализации проекта.

Напомним, «Северный поток 2» пройдет от России к Германии по дну Балтийского моря. Анонсируемый срок введения в эксплуатацию двух веток мощностью 55 куб. м в год — конец 2019 года. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Германии. В связи с тем, что разрешение на прокладку трубопровода так и не было получено от Дании, в конце июня было принято решение переносе датского участка в международные воды.

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