Киев, , 23:55 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко уверен, что украинские моряки, задержанные в ходе провокации в Керченском проливе, будут освобождены до выборов в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов», — заявил он 14 июля в эфире телеканала ICTV.

Напомним, 11 июля по инициативе Киева состоялся телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, одной из основных тем переговоров было освобождение украинских моряков и других украинских граждан, которые удерживаются на территории России.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест.

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