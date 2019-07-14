Москва, , 22:27 — REGNUM

В воскресенье, 14 июля в Москве состоялась несанкционированная акция за допуск кандидатов, допустивших нарушения при сборе подписей, к выборам в Мосгордуму. Акция началась в Новопушкинском сквере, затем продолжилась у здания мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Только вечером, когда участники попытались установить палатки у избирательной комиссии, правоохранительные органы приступили к задержаниям. По данным СМИ, участники акции не реагировали на законные требования сотрудников полиции, в итоге задержаны более 25 человек.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению известного адвоката Дмитрия Аграновского, задержания могли быть изначальной целью организаторов акции. В интервью РАПСИ он заявил, что «задача этих людей — скандал».

«Их задача — на всех этапах скандалить, хотя они могли бы и в суд обратиться в защиту якобы нарушенных прав, и санкционированную акцию устроить, но им это не интересно. А так у них сейчас красивая картинка для иностранных СМИ», — сказал он.

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В свою очередь глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что действия оппозиции в Москве в воскресенье, 14 июля, имеют единственную цель — обратить на себя внимание.

«Безусловно, это пиар-акция, и цель его очень понятна — создать информационный повод с нужными коннотациями, с нужным содержанием. Это не имеет никакого отношения к электоральному процессу, но имеет отношение к процессу в целом политическому, — рассказал эксперт, — Потому что всем же понятно — если ты хочешь побеждать на выборах, нужно просто выполнять определенные процедуры. И, чтобы не говорили об этом — а нам известны случаи, когда оппозиционеры собирали подписи, регистрировались, проходили все круги «бюрократического ада», которые существуют, и что касается всех, кто хочет участвовать в выборах — уж так устроены эти процедуры, с этим ничего не поделаешь.

«Но также мы знаем, что не все участники политического процесса и политтехнологи, те, кто на практике сталкиваются с этим, понимают, что сбор подписей — это одна из процедур, которая строго контролируется. И сейчас, когда начинаются манипуляции на тему, что «зарубали» или «не зарубали» подписи, слишком придирались… Да, есть определенный люфт, но это те правила игры, которые известны. И это не первые выборы, в которых кандидаты сталкиваются с такими условиями. Нанимайте лучших юристов, в конце концов, внимательнее относитесь к этому. В конце концов, не так много подписей надо было собрать», — подчеркнул Сергей Старовойтов.

«Для представителей оппозиции гораздо важнее получить популярность на протестной волне, чем тихо и спокойно занять места Мосгордуме. Поэтому сейчас они делают то, что им нужно — показать свою значимость, обозначить свое место в политическом процессе, преподнести сегодняшнюю ситуацию как некую свою моральную победу», — отметил политолог.

«Другой момент связан с тем, что это, безусловно, только московская история. Регионам все эти действия непонятны и, я бы сказал, чужды. И ник то и не старается найти им объяснение. Для регионов — это чисто московская история. То есть в целом на политическую ситуацию это влияет не сильно, но это звучит очень громко внутри Садового кольца. Поэтому кажется, что это обсуждает вся страна. А всея страна это не обсуждает. У всей страны есть другие задачи и проблемы», — подчеркнул глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

По словам Сергея Старовойтова, «искусство провокации» представителей оппозиции в данном случае состоит в том, что подписи были собраны «действительно неправильно, юридически некорректно».

«Это не дает возможность зарегистрироваться, а потом даст возможность очень громко заявить о том, что «зловредная власть» тебя не пустила на выборы. Конечно, это хорошо спланированная провокация, которая в данном случае увенчалась медийным и пиар — успехом для оппозиции», — подчеркнул политолог.

«Конечно, выводы из этого сделать надо, но обращать на это особого внимания не нужно. Это внутриэлитная история, история для Телеграмм-каналов, когда скандалы между людьми, которые известны друг другу, кажутся очень громкими, но, на самом деле, на общий политический процесс, и на то, что происходит в стране, влияют не сильно. Потому что есть более громкие задачи. А здесь — пошумят сегодня-завтра, и, в общем-то, все забудется», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.

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