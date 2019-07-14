Тегеран, , 22:27 — REGNUM

Власти США, которые должны прекратить оказывать экономическое давление на Иран, не должны отказываться от ряда своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе поездки по провинции Северный Хорасан.

По его словам, руководство Ирана готово к переговорам с властями США по СВПД. При этом Рухани добавил, что для возобновления диалога Вашингтон должен снять ограничительные меры с Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня замглавы иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит отказываться от ряда своих обязательств по СВПД до выполнения требований Тегерана.

По его словам, подписавшие СВПД европейские страны не проявляют «достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор».

Читайте также: Иран продолжит сокращать свои обязательства по «ядерной сделке»