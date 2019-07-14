Киев, 14 июля 2019, 21:43 — REGNUM
Число министров на Украине нужно сократить вдвое — с 25 до 12 человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина».
»Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств, — приводит слова Гройсмана пресс-служба правительства. — Это улучшит управление и конечный результат».
Напомним, 13 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала «Наш» заявил, что Украина, которая имеет транзитные обязательства перед ЕС, не может разорвать железнодорожное сообщение с РФ.
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