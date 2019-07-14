Москва, , 20:48 — REGNUM

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов указал кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на несоответствие действительности её заявлений о том, что Мосгоризбирком якобы признал недействительной подпись за её выдвижение, поставленную актёром и телеведущим Михаилом Ширвиндтом. Соответствующую запись Венедиктов сделал в своём телеграм-канале.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люба, я всё проверил! — сообщил Венедиктов, обращаясь напрямую к Соболь. — Немножко тупой бюрократии. Подпись Ширвиндта за Любовь Соболь имеет номер 717 (Папка 1, лист 717). В итоговой Ведомости проверки подписей среди отклоненных подписей листа 717 нет (есть 713, затем 719). Таким образом подпись Ширвиндта за Любовь Соболь засчитана. Пусть Ваш штаб это учтет».

При этом сама Соболь активно использовала упоминание якобы отклонённой подписи Ширвиндта в качестве одного из фактов, доказывающих, по её словам, предвзятое отношение к ней со стороны избирательной комиссии, которая отказала ей в регистрации кандидатом в депутаты на основании превышения допустимого количества бракованных подписей. 14 июля Соболь приняла участие в несанкционированной акции протеста в Москве, после чего вместе с частью сторонников направилась к зданию избиркома. Вечером она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее Мосгоризбирком сообщил, что количество брака в сданных Соболь подписях составил 14,6% при допустимых 10%. Было забраковано 725 подписей, из них 23 «принадлежали» несуществующим гражданам, четыре оказались подписями умерших людей. Отказ в регистрации получил и другой кандидат по округу №43, где хотела баллотироваться Соболь — член ОНФ, актёр Андрей Соколов. Как сообщил Соколов журналистам, он расстроен данным фактом, но «закон един для всех». По данным соцопросов, Соколов являлся самым известным кандидатом по 43-му округу.

Напомним, что некорректное поведение и нападки со стороны Любови Соболь стали одной из причин отказа от участия в выборах основателя фонда «Вера» Нюты Федермессер, которая занимается развитием паллиативной помощи в России.