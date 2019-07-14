Берлин, 14 июля 2019, 20:39 — REGNUM
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина и Парижа, опубликованном на сайте правительства Германии.
«Сегодня мы (Германия, Франция и Великобритания) обеспокоены из-за рисков, связанных с тем, что СВПД … продолжит разваливаться», — говорится в заявлении.
В сообщении уточняется, что СВПД грозит развал из-за излишне жестких ограничительных мер США и решения Ирана не выполнять некоторые пункты договора.
«Продолжение его (СВПД) реализации зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств, — говорится в заявлении. — Мы призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи».
Как передавало ИА REGNUM, раннее власти Ирана объявили о частичном приостановлении выполнения обязательств по СВПД, заключенному в 2015 году.
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