Берлин, , 20:39 — REGNUM

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина и Парижа, опубликованном на сайте правительства Германии.

«Сегодня мы (Германия, Франция и Великобритания) обеспокоены из-за рисков, связанных с тем, что СВПД … продолжит разваливаться», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что СВПД грозит развал из-за излишне жестких ограничительных мер США и решения Ирана не выполнять некоторые пункты договора.

«Продолжение его (СВПД) реализации зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств, — говорится в заявлении. — Мы призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи».

Как передавало ИА REGNUM, раннее власти Ирана объявили о частичном приостановлении выполнения обязательств по СВПД, заключенному в 2015 году.

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