Анкара, , 19:39 — REGNUM

Турция рассчитывает на завершение поставок из России зенитных ракетных комплексов С-400 до апреля 2020 года. Об этом 14 июля сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Полностью процесс поставок С-400 будет завершён к апрелю 2020 года», — сказал он в эфире телеканала Haberturk.

Эрдоган также выразил надежду, что часть работы по установке комплексов в Турции удастся осуществить уже к концу текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля первая группа компонентов для С-400 была доставлена из России на авиабазу Мюртед в Анкаре. Контракт с Россией на поставку ЗРК С-400, который оценивается в $2,5 млрд, Турция заключила в 2017 году.

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