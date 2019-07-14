Киев, , 19:32 — REGNUM

Телеканал «112 Украина» принял решение отменить анонсированный показ фильма режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» из-за угроз безопасности. Об этом сообщается 14 июля на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что соответствующая рекомендация поступила руководству телеканала от международного редакционного совета после того, как некоторым его сотрудникам начали поступать угрозы, а здание телеканала подверглось обстрелу.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф также обратился с к президенту страны Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел, главе СБУ и «всем, кого это касается», с призывом обеспечить «право на работу и безопасность сотрудников холдинга».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 13 июля двое неизвестных выстрелили из неустановленного оружия (предположительно, гранатомёта) в здание телеканала «112 Украина» в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал, само здание также не получило сильных повреждений.

Тм временем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что телеканалу грозит ответственность, если фильм Оливера Стоуна выйдет в эфир.

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