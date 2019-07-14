Тбилиси, , 18:30 — REGNUM

На заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года должны отреагировать в Тбилиси. Об этом, как передает издание «Грузия Онлайн», заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы (жители Грузии) очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков, — сказал он. — … Мы должны объяснить нашим детям…, что и как было в реальности».

По его словам, российский лидер якобы предоставляет населению неверную информацию.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля президент РФ Владимир Путин после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации заявил, что после развала Российской империи было образовано независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии. Грузия в 1918 году оккупировала Абхазию.

«Вели себя оккупанты очень жестко, — подчеркнул тогда Путин. — Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 г».

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