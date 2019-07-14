Донецк, , 18:28 — REGNUM

В Донецкой Народной Республике двое мирных жителей получили ранения за сутки в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом 14 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры двое мирных жителей населённых пунктов Саханка и Докучаевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов добавил, что всего за минувшие сутки обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись семь населенных пунктов республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинская сторона за сутки 12 раз нарушила режим прекращения огня. Обстрелам подвергались Ясиноватая, Донецк (Вольво-центр), Жабичево, Докучаевск, Новая Таврия, Ленинское, Саханка.

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