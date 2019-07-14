Киев, , 17:47 — REGNUM

Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.

«Украина находится под сильным внешним управлением США (начиная с 2014 года), — написал Медведчук. — Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны».

По его словам, очень сложно говорить о том, что власти Украины что-то могут совершить без оглядки на США.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что властям Украины необходимо продлить договор о прямых поставках голубого топлива из России.

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