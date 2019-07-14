Москва, 14 июля 2019, 17:12 — REGNUM
У Центральной избирательной комиссии нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой документов кандидатов в депутаты Мосгордумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Представитель ЦИК отметил, что Центризбиркома на данный момент нет сомнений в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила в воскресенье, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.
Напомним, ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, актеру Андрею Соколову, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигающий свою кандидатуру по пятому округу, также заявил, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Дмитрий Гудков подчеркнул, что намерен обжаловать это решение.
Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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