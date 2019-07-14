Киев, , 16:59 — REGNUM

Фото кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера, обнародовал на своем сайте Центризбирком страны.

В карточке претендента на депутатское кресло уточняется, что Дарт Викторович, который намерен баллотироваться в избирательном округе № 135 в Одессе, выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера».

Приводятся также сведения о том, что мужчина родился в столице Украины, имеет высшее образование. Судимости у кандидата, который является директором ООО «Темная сторона силы», отсутствуют.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля 2017 г. в Одессе был взорван автомобиль бывшего кандидата в мэры города «Дарта Вейдера» Жана Николаенко.