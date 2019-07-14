Москва, 14 июля 2019, 16:57 — REGNUM
Правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму, сообщил первый заместитель главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
В частности, санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая пройдет 20 июля с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 15 тыс. человек.
Также, отметил Василий Олейник, на той же площадке 21 июля с 14:00 до 16:30 состоится митинг с количеством участников до 10 тыс. человек, организованный группой граждан Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.