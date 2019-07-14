Москва, , 16:57 — REGNUM

Правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму, сообщил первый заместитель главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами», — цитирует слова Василия Олейника «Интерфакс».

В частности, санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая пройдет 20 июля с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 15 тыс. человек.

Также, отметил Василий Олейник, на той же площадке 21 июля с 14:00 до 16:30 состоится митинг с количеством участников до 10 тыс. человек, организованный группой граждан Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.

«Органами исполнительной власти Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников», — сказал Василий Олейник.