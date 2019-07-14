Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился результатами своей работы за прошедшую неделю с жителями города. Об этом 13 июля он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В отчете перед жителями северной столицы Беглов предоставил информацию о решении вопросов, связанных с благоустройством города. Так, он сообщил, что в городе продолжается модернизация системы ливневой канализации, ответственными за которую назначены вице-губернаторы Николай Бондаренко и Максим Шаскольский.

Беглов подвел промежуточные итоги выполнения госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», в рамках которой планируется увеличить нормативный срок службы дорожного покрытия. В связи с этим ведется постоянная работа лаборатории контроля качества, которая осуществляет мониторинг и экспертизу качества автодорог города.

«В этом году у нас большой объем, ремонтируется 126 дорог, строится новых дорог 25», — уточнил он.

Врио губернатора также затронул вопрос строительства петербуржского метро.

«На 84% готовы три новые станции Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары»). В следующую пятницу будет пробный пуск поезда по линии», — отметил он.

Кроме данных направлений работы, врио главы региона поделился информацией о своих рабочих поездках и мерах, предпринятых для обеспечения многодетных семей жильем.

«В 2019 году 1811 семей получат квартиры, 567 купят с использованием соцвыплат. Но в следующем году нужно сделать больше», — заключил Беглов.

Напомним, Александр Беглов 3 октября 2018 года указом президента России был назначен на пост врио губернатора Санкт-Петербурга.

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