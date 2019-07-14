Киев, , 16:44 — REGNUM

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов, работу которого 13 июля раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, подал в отставку. Об этом сообщил Власов на своей странице в соцсети Facebook.

«Уважаемый господин президент! Доехал домой, — написал Власов. — … Пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы».

Чиновник добавил, что уже 15 июля направит заявление в кабинет министров Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в Одессе по вопросам развития морских портов страны заявил, что исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов должен написать заявление об увольнении.

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