Луганск, , 16:44 — REGNUM

Военнослужащие Луганской Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, проводивший разведку в районе села Обозное Славяносербского района. Об этом 14 июля сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В районе населённого пункта Обозное нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа «квадрокоптер», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Филипоненко уточнил, что сбитый беспилотник принадлежал 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Олег Зенченко. Он не исключил, что разведка могла быть связана с намерениями украинской стороны вернуть подразделения 25-й бригады на позиции, которые они занимали до начавшегося в июне разведения сил.

«Фото и видео материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

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