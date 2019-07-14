Париж, , 16:33 — REGNUM

Правоохранительные органы Парижа в воскресенье, 14 июля, задержали 152 участника несогласованной акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщили в пресс-службе городской префектуры.

Как уточняется, среди задержанных — лидеры протестного движения Максим Николя, Эрик Друэ и Жером Родригез.

По сообщению префектуры, некоторым из задержанных уже предъявлены обвинения в проведении несанкционированной акции, насильственные действия в отношении представителей власти, повреждении общественной собственности и ношении оружия.

Напомним, торжественный парад по случаю национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии, сегодня завершился беспорядками и столкновениями между представителями движения «жёлтые жилеты» и правоохранительными органами. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, стражи порядка применили слезоточивый газ.

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