Париж, , 16:19 — REGNUM

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля. Протестующие активисты движения «жёлтые жилеты» вступили в столкновения с полицией.

В связи с проведением парада во французской столице были введены повышенные меры безопасности, однако избежать нарушений порядка не удалось. Митингующие начали разрушать железные ограждения и возводить из них баррикады, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, передаёт РИА Новости.

По сообщениям местных СМИ, стычка с полицией произошла ещё до начала парада в одной из зрительских зон. Ранее стало известно о задержании правоохранительными органами трёх ведущих представителей «жёлтых жилетов», включая главного идеолога движения Эрика Друэ.

Как передавало ИА REGNUM, протестные акции «жёлтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Начавшись с митингов против повышения налога на топливо и цен на бензин, протесты вскоре переросли в масштабное движение против социально-экономической политики властей страны. Акции продолжаются до сих пор каждые выходные.

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