Москва, , 16:11 — REGNUM

Малочисленная несогласованная акция за допуск так называемых «независимых» кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходит 14 июля в Новопушкинском сквере и у здания столичной мэрии. Наблюдатели и СМИ называют разное количество участников: по данным издания «Медуза», это всего 300 сторонников, «Коммерсантъ» сообщает о 1000 человек.

Участники акции, среди которых — кандидаты, чьи подписи за выдвижение ранее были забракованы Мосгоризбиркомом, в том числе по причине наличия в них «мёртвых душ», собрались в Новопушкинском сквере. Один из организаторов несогласованного митинга — Илья Яшин — повёл часть активистов к мэрии Москвы, предложив каждому постучать в дверь. При этом воскресенье в мэрии является выходным днём, двери здания закрыты.

Другая участница акция — кандидат Любовь Соболь, в чьих подписях избирательная комиссия также выявила превышение брака, повела своих сторонников к Мосгоризбиркому. Как предполагают наблюдатели, таким образом, уведя людей из сквера на улицы, организаторы добились нужного визуального эффекта большей численности.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, ранее озвучивший данные о «мёртвых душах» в подписях «независимых» кандидатов, отмечает, что количество участников акции в любом случае в десятки раз ниже числа заявленных оппозицией сторонников. «Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 000 человек. Ой, а где же они?» — отметил он в своём микроблоге в Twitter. «Когда используешь подписи мертвых, будь готов, что митинговать за тебя они не пойдут», — иронизирует паблик «Актуальная политика».

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что Любовь Соболь оказывает давление на избирательные комиссии через социальные сети, заявляя о предвзятом к ней отношении. При этом, как объяснили в избирательной комиссии, ей и так «простили» около 250 подписей, в которых были обнаружены неточности. Однако, даже с учётом этого количество брака в сданных Соболь подписях превысил допустимые 10% и составил 14,6%. Как говорится на официальном сайте Мосгоризбиркома, всего было забраковано 725 подписей, сданных Соболь, в том числе 23 — подписи несуществующих граждан, четыре — подписи умерших людей, 71 подпись с недостоверными паспортными данными, 24 повторных подписи, 15 подписей граждан с истекшей временной регистрацией, 150 подписей граждан, чье указанное в подписном листе место проживания не соответствует фактическому.

«Стоит отметить, что Мосгоризбирком не предъявлял к кандидату претензий в связи с многочисленными нарушениями, допущенными во время подписной кампании, но в рамках разъяснительной работы указывал кандидату и его сотрудникам на недопустимость подобных нарушений и требовал их устранения. Все жалобы и претензии со стороны кандидата рассматривались и удовлетворялись, например, по заявлению кандидата ей была предоставлена охрана МВД для обеспечения безопасности ее агитаторов и пикетов», — говорится в заявлении комиссии.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал кандидатов, несогласных с решением комиссии, «бороться до конца в рамках правового поля». «Тем, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружной комиссии», — цитирует его слова РИА «Новости».

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии заявили, что у них нет претензий к Мосгоризбиркому в связи с работой по приёму и проверке подписей на столичных выборах.