Цхинвал, , 15:50 — REGNUM

Задержанные 8 июля по подозрению в шпионаже и госизмене бывший чиновник в Южной Осетии Сергей Липин и его супруга Нанули Липина (Чулухадзе) 12 июля признались в передаче спецслужбам Грузии сведений военного, политического и экономического характера в ущерб безопасности Южной Осетии. Липин, пользуясь обширными связями среди руководства республики и югоосетинских силовых ведомств, добывал сведения и передавал их в Грузию. Часто сведения отправляла его супруга. Об этом сообщает ИА «Рес».

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Вместе с Липиными были задержаны владельцы компьютерного сервис-центра «Хай-тек» братьями Христофор и Георгий Тедеевы. Они занимались ремонтом и обслуживанием служебных компьютеров во многих госучреждениях и ведомствах. Братья Тедеевы имели связь с Липиными. Как выяснило следствие, Тедеевы восстанавливали информацию, удаленную владельцами перед тем, как нести на ремонт в «Хай-тек».

Решением Цхинвальского городского суда в пятницу супруги Липины и братья Тедеевы заключены под стражу сроком на два месяца. Генпрокуратура и Комитет госбезопасности Южной Осетии ведут работу по выявлению и установлению близких связей Липина и его пособников.