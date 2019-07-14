Пекин, , 15:44 — REGNUM

Китайская Народная Республика в ближайшие дни проведет военные учения вблизи острова Тайвань. Соответствующее заявление распространила сегодня, 14 июля, пресс-служба министерства обороны Китая.

Напомним, что глава администрации Тайваня поехал в США с официальным визитом. На фоне этого визита власти США заявили, что будут напрямую продавать американское оружие Тайваню.

«Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни проведет военные учения в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья. Это плановые мероприятия, организованные в соответствии с годовым планом вооруженных сил», — сказано в сообщении китайского военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США намерены продать Тайваню танки M1A2T Abrams, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное оборудование, всего на сумму 2 млрд рублей.

В Китае в штыки восприняли эту информацию, так как считают остров Тайвань своей территорией, несмотря на то, что остров контролируют силы, проигравшие гражданскую войну в Китае в 1950 году и имеют самые тесные отношения с США.

Китайский МИД уже заявил, что США играют с огнем, когда взаимодействуют с Тайванем напрямую.