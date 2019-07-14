Киев, , 13:57 — REGNUM

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

Ведомство подсчитало, что количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению в 2018 году составило 3388 человек, в 2017 году — 3639 человек, а в 2014-м — 6438 человек.

При этом за первые пять месяцев 2019 года гражданство Украины получили 1199 человек.

А вот количество человек, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменений гражданства, с начала 2019 года составило всего лишь 29. В 2018 году таких было 70 человек, в 2014 — 125 человек.

Напомним, что в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришли бандеровцы и из приспешники. Украина потеряла Крым и Донбасс, что спровоцировало серьезный экономический кризис. Уровень жизни украинских граждан существенно снизился.