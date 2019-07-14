14 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Андро Малкин, , 12:58 — REGNUM

То, что происходило и пока еще продолжает происходить в Грузии, иначе как беспорядками и хулиганством не назовешь, но весь «цивилизованный» мир и его же «цивилизованные» СМИ почему-то квалифицируют как «законный» протест против «оккупации» России и «беззакония» властей Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Все действия грузинской так называемой оппозиции, которая только носит эту личину, а в действительности именно она и заправляет всеми делами в стране, с самого начала содержали в себе явные признаки «хулиганства». А как иначе назвать то, что случилось в здании парламента, а затем и на улице 20 июня? Группа агрессивно настроенных депутатов врывается в зал заседаний, где уже начала работу 26-я сессия МАП, и совсем в духе своего идейного лидера, экс-президента Михаила Саакашвили, демонстративно обзывает ведущего — председателя МАП, российского депутата Сергея Гаврилова, обливает его водой, разрывает повестку дня заседания и срывает саму сессию. В любой другой мало-мальски уважающей себя стране даже по отношению к «представителю оккупанта» такого отношения и в такой публичной обстановке себе бы не позволили. Потому что это нарушает все нормы этикета и дипломатии.

В любой другой стране на попытки явного захвата здания парламента немедленно отреагировали бы арестом и привлечением к ответственности всех зачинщиков попытки свержения власти, а именно она и была налицо, если внимательно и поминутно проследить за всеми действиями и заявлениями нынешней так называемой «оппозиции» и её, к сожалению, многочисленных сторонников. В Грузии возбудили уголовное дело, начали допросы, даже потребовали приостановки полномочий одного из главных «зачинщиков» захвата парламента Ники Мелия, но взять под стражу не посмели.

Грузинская полиция (cc) jb

Замысел свержения власти явно просматривается в тех видеозаписях событий 20−21 июня, которые в поминутно-почасовом режиме опубликовала телекомпания «Имеди». Гаврилов был для соратников Саакашвили лишь поводом для организации в стране беспорядков, дальнейшего их перерастания в протест и революцию и обеспечения отставки нынешнего правительства. Впрочем, подтвердила этот замысел еще одна «тайная аудиозапись» беседы Саакашвили с его дядей-бизнесменом Темуром Аласания, где оба нещадно, не жалея нецензурных слов, ругают «неразумный» грузинский народ, не сумевший воспользоваться моментом и вернуть к власти «националов». Более того, в этой же аудиозаписи олигарх Аласания обещает выделить миллион тому, кто «уберёт» Иванишвили. В этой же записи отчетливо звучат слова о той роли, которую в организации в стране очередной революции должен сыграть коллектив телекомпании «Рустави-2». Впрочем, журналисты телекомпании это уже наглядно доказали, и когда все формы протеста были почти исчерпаны, прибегли к крайней мере — жесткой нецензурной брани в адрес президента России. Для чего была нужна эта провокация? Ее авторы, явно не Георгий Габуния, который в данном случае сыграл лишь роль «пешки», «отличника», зазубрившего и выговорившего написанную для него «речь», рассчитывали на резкую ответную реакцию Кремля, которая, по их же замыслу, должна была вылиться либо в очередные санкции, а в «лучшем» (для авторов провокации) случае — в военные действия против Грузии. Но… просчитались. А посему продолжили разработку дальнейших планов по дестабилизации ситуации в стране. Эта дестабилизация им крайне нужна, потому что однажды, в 2003 году, им уже удалось воспользоваться такими беспорядками и отстранить от власти и без того готового в тот момент уйти Эдуарда Шеварднадзе.

Такие попытки возвращения к власти Саакашвили и его соратники за все время после «мирной» передачи власти «Грузинской мечте» Бидзины Иванишвили предпринимали не раз, но пока ни одна из них к желаемому результату не привела. Не удалось организаторам протестов собрать ту «критическую» массу народа, которая сумела бы обеспечить в Грузии «фон» для ещё одной «бархатной» или «цветной» революции. Несмотря на все усилия по реабилитации некогда «Единого национального движения», несмотря на показное разделение партии на отдельные составляющие и показные противоречия между лидерами «отдельных» партий, они продолжают оставаться и смотреться как единое целое. А в памяти народа все еще «живы» те бесчинства и беспредел, которые творило правительство Саакашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Недостаёт организаторам революций и финансов, что также сказывается на количестве участников всех акций протеста. Кто ходит на такие акции? Либо члены самих партий, финансируемые из партийных средств активисты, координаторы, кураторы, либо «подкупленные» и «мобилизованные» каждым таким активистом и куратором рядовые граждане из числа «социально необеспеченных лиц». Одного из таких «необеспеченных» лиц, который обычно копается в мусорных бункерах, выискивает там тару, а затем сбывает, автору этой статьи удалось заметить на одном из маршей оппозиции. Он шел в рядах демонстрантов и усиленно дул в выданный ему свисток. На вопрос, что он здесь делает и за что ратует, усмехнувшись, ответил: дали деньги, и пришел…

Протестный заряд у здания парламента Грузии постепенно угасает. 13 июля вечером прекратили голодовку два «независимых», но явно ангажированных «националами» участника акции на проспекте Руставели и заявили, что отправляются для восстановления здоровья в больницу. Прокуратура продолжает вызывать на допросы лиц, подозреваемых в организации штурма здания парламента, но лидеры оппозиции ведут себя уверенно и вызывающе и соглашаются на «опросы» только в присутствии судьи-магистранта, что прокуратура удовлетворяет. А после «опросов» заявляют, что ничего нового от обвинения не услышали и никаких доказательств у прокуратуры нет.

Не оказались доказательством и те видеозаписи, которые прокуратура предъявила подозреваемым на основании сделанных 20−21 июня съемок. Лидеры «Национального движения» умудрились из пространного видеоматериала сфабриковать свою сокращенную версию, убрали из нее все кадры насилия и призывов к насилию и оставили только часть «мирных» заявлений с лицами оппозиции крупным кадром. И заявили: прокуратура шьет оппозиции дело о попытке свержения власти.

Сумеет ли нынешняя власть Грузии хотя бы сейчас, на основании явных фактов и доказательств, хотя бы «показательно», для «назидания» привлечь к реальной ответственности кого-либо из организаторов тех беспорядков, тех, кто явно совершил хулиганские действия либо призывал к свержению власти? Исходя из опыта расследования предыдущих аналогичных деяний членов «Единого национального движения» и их приспешников, можно предположить, что и это дело будет постепенно замято и предано забвению. Почему? Также нетрудно догадаться. У соратников Саакашвили в Грузии помимо него самого на Западе очень много влиятельных друзей и «болельщиков», которые порой в дипломатичной, а зачастую в достаточно резкой форме указывают нынешней власти Грузии на необходимость «сосуществования» с грузинской оппозицией, защиты «прав» оппозиции, «свободы слова и выражения мнения»…

Когда в Тбилиси было сорвано заседание международной организации (не «оккупантской», не российской, а именно международной, объединяющей 21 страну), ни одна западная страна, ни один западный лидер не выступили с осуждением явно хулиганских действий грузинских депутатов. Наоборот, звучали слова поддержки Грузии, возмущенной «поступком» представителя страны-«оккупанта», который выразился в восседании в ранге председателя МАП на кресле председателя парламента Грузии.

Антироссийские протесты в Грузии (cc) George Melashvili

Такое отношение западных «партнеров» невольно наводит на мысль, что корни грузинского протеста вызревали не только в умах Михаила Саакашвили и его соратников, но и где-то в лабораториях Запада с целью, с одной стороны, нанесения России очередного «удара», а с другой стороны, обеспечения возвращения к власти в Грузии той силы, с помощью которой США и ЕС ранее гораздо легче достигали поставленных в отношении России целей. «Успешное окончание» протестов в Тбилиси одним ударом убило бы сразу двух «зайцев». Пока организаторам беспорядков повернуть ход событий в свою сторону не удалось, но Грузия — страна сюрпризов, и исключать в ней ничего нельзя.

А нынешней власти, под давлением западных партнеров достаточно ограниченной в своих действиях и решениях, приходится считаться с дипломатическими замечаниями и указаниями из Вашингтона и Брюсселя и воздерживаться от обеспеченных законом мер в отношении деструктивных деяний оппозиции. И это одна из причин того, почему правительство «Грузинской мечты», пришедшее к власти под лозунгом «восстановления справедливости», этого главного своего обещания до сих пор выполнить не сумело. По этой же самой причине не удалось «Грузинской мечте» завершить начатый в конце 2012 года процесс нормализации отношений с Россией. Первоначальный отказ от резкой риторики и «оккупантской» терминологии постепенно сменился тоном и риторикой, характерными для правительства Саакашвили. А налаживание отношений выразилось лишь в торгово-экономической сфере, не коснувшись политики и не приведя к восстановлению дипломатических отношений.