Лондон, , 11:53 — REGNUM

Полиция Великобритании установила личность человека, который может быть ответственен за утечку служебных телеграмм теперь уже бывшего британского посла в США Кима Дэррока, который крайне нелестно отзывался о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Об этом сегодня, 14 июля, пишет Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, полиция знает, кто именно организовал утечку секретных телеграмм. Теперь осталось выстроить дело для того, чтобы его рассмотрел суд. Уточняется, что это был человек, имевший доступ к архивным файлам.

Также сообщается, что Скотленд-Ярд совместно с британской разведкой MI6 и министерством иностранных дел королевства установили, что данная утечка не была результатом компьютерного взлома со стороны иностранного государства.