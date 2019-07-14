Цхинвал, , 11:01 — REGNUM

Отряд Центра по проведению спасательный работ «Лидер» МЧС России завершил четвертый заключительный этап работ по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории Южной Осетии. За четыре года в Южной Осетии работы по разминированию проходили на территориях населенных пунктов Прис, Исакы кау, Новокуртатинского ущелья и близ села Зар, общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено 1049 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ИА «Рес».

В этом году работы группы «Лидер» начались в апреле. За это время отрядом была очищена площадь 22 гектара, обнаружено, обезврежено и уничтожено 286 взрывоопасных предметов. По словам начальника группы «Лидер» Анатолия Савина, наибольшую опасность представляли противопехотные мины ПМН-2, ОЗМ-72, ПОМЗ, противотанковые мины ТМ-62М и ТМ-57.

А. Саввин подчеркнул, что задача, поставленная перед группой президентом России и руководством МЧС РФ, выполнена за четыре года. И. о. министра МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестаутысообщил, что сейчас МЧС Южной Осетии будет проводить работы по уточнению мест, подлежащих очистке, и в случае необходимости вновь обратится за помощью к президенту Российской Федерации и к руководству МЧС РФ.