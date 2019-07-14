Курган, , 10:29 — REGNUM

Лидер курганских либерал-демократов, депутат облдумы Зауралья Юрий Ярушин представил в избирательную комиссию области полный пакет документов для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в избиркоме Курганской области.

Юрий Ярушин сообщил местным СМИ имена кандидатов в сенаторы в случае своего избрания на пост главы региона. Ими стали руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Ольга Дружинина, депутат областной думы Юрий Александров и предприниматель Николай Соловьёв.

Отметим, что первым претендентом на пост губернатора Курганской области, сдавшим полный пакет документов в избирком региона, стала представительница «Справедливой России», директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, вторым — врио главы региона Вадим Шумков. Остаётся четвёртый кандидат, который пока не сдал документы — представитель КПРФ, депутат гордумы кургана Яков Сидоров.

Напомним, выборы главы Курганской области намечены на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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