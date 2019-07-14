Дегтярск, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM

В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона. С идеей выступил один из местных жителей, пишет издание «Накануне.Ru».

Гражданин собрался поставить памятную табличку в память о визите Никсона. Но городские власти не разрешили ему проводить это мероприятие и отказали в согласовании митинга. Пенсионер тем не менее всё равно решил её провести. Но неудачно — был задержан полицией.

В отношении пенсионера составлен протокол по факту организации несогласованного мероприятия. Теперь его ждёт суд.

Ричард Никсон был президентом США с 1969 — 1974 годах. А с 1953-го по 1961-й он являлся 36-м вице-президентом страны. В этом статусе в 1959 году он посетил Советский Союз. Среди городов, в которых он побывал, были Свердловск, Первоуральск и Дегтярск.