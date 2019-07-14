Курган, , 08:29 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сдал в избирательную комиссию Зауралья подписи, собранные в свою поддержку на выборах главы региона. Одновременно он представил своих кандидатов в сенаторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Вадим Шумков в случае избрания на пост губернатора предлагает в качестве сенаторов двух действующих членов Совета Федерации Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также начальника финансового управления региона Константина Ермакова. Об этом сообщили в избирательном штабе кандидата.

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года. В избирком Зауралья поступили заявления о желании баллотироваться кандидатом на пост главы региона от четырёх человек: депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина, представляющего локальное отделение ЛДПР, депутата Курганской городской думы Якова Сидорова от КПРФ; директора института экономики и права Курганского госуниверситета, выдвинутой региональным отделением «Справедливой России» Татьяны Майбороды и самовыдвиженца, врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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