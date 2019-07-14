Киев, , 06:38 — REGNUM

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик заявил 13 июля на ток-шоу «Оппозиция» в эфире телеканала «Украина».

»Необходимо инициировать снятие блокады торговой, транспортной, экономической социальной с Донбасса и Крыма», — заявил депутат.

По словам Мураева, снятие блокады стало бы первым шагом на пути к миру и возвращению Украине утерянных территорий.

«Устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули людей, — заявил Мураев. — Они не ассоциируют себя с Украиной».

По словам депутата, он намерен потребовать от президента Зеленского «немедленного» снятия блокады с бывших территорий Украины.

Ранее с критикой команды экс-президента Украины Петра Порошенко выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявив о том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине являются значительно завышенными и незаконными. Соответствующие решения принял суд, подчеркнула политик.