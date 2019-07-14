Луганск, , 04:48 — REGNUM

Задержка премиальных выплат солдатам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ стала причиной избиения командира его пьяными подчиненными. Об инциденте 13 июня сообщил представитель пресс-служба Народной милиции ЛНР Иван Филипенко.

Как стало известно, в связи с задержкой выплат в указанном подразделении фиксировались «массовое саботирование военнослужащими приказов командования ротного звена, преступлениям и случаям дезертирства».

«Так, 11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко», — сообщил Филипенко. По его словам, нетрезвые солдаты обвинили командира в незаконном лишении их положенных им выплат за июнь.

С тяжелыми черепно-мозговыми травмами Хоменко доставлен в больницу Артемовска. В отношении подозреваемых в нанесении тяжкого вреда здоровью начато расследование.

Напомним, ранее, 7 июля, солдат ВСУ расстрелял группу националистов из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за идеологических разногласий.

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