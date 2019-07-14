Москва, , 03:32 — REGNUM

Избежать американских санкций Турция могла бы, послушно закупая ненужные ей американские противоракетные комплексы Patriot. Об этом 13 июля заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы», — выразил уверенность российский сенатор.

Кроме того, по мнению члена Совета Федерации, одной из целей существования Организации Североатлантического договора является именно продажа Соединенными Штатами оружия своим союзникам по альянсу.

«А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — подытожил комментарий Пушков.

Ранее сообщалось, что США подготовили пакет ограничительных экономических мер в отношении Анкары в связи с покупкой российских систем ПРО С-400. В Турции между тем считают, что приобретение российских комплексов является не прихотью, а насущной необходимостью. Об этом американской стороне заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

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